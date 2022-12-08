Сенат освободил Жакыпа Асанова от должности главы Верховного суда

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Представление об освобождении депутатам озвучил руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу.

«Сегодня по специальному поручению главы государства в соответствии с Конституцией, представляю на ваше рассматрение вопрос об освобождении от должности председателя Верховного суда и избрании на эту должность. Пять лет назад, пользуясь этим данным правом вы давали согласие на избрание Жакыпа Асанова председателем Верховного суда. В январе заканчиваются его полномочия и в связи с переходом на другую должность оглашаю представление президента об освобождении его от данной должности», - сказал он.

Сенаторы проголосовали единогласно.