Сенатор Алибек Наутиев обсудил вопросы ликвидации последствий паводков в Атырауской области

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе встречи с депутатами районного маслихата и жителями сенатор обсудил вопросы капитального ремонта и восстановления пострадавших объектов, а также на реконструкции водоснабжающих сооружений района. Депутат также ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса и внутрипоселковых дорог в селе Тандау, обсудив срочные меры по завершению этих проектов.

Кроме того, сенатор посетил Индерский район, где ознакомился с ходом строительства жилого дома и внутрипоселковых дорог. На встречах с депутатами районного маслихата, членами Общественного совета и ветеранами парламентарий обсудил проблемы здравоохранения, образования, страхования имущества и трудоустройства молодежи.

Депутат также встретился с акимом Атырауской области для обсуждения последствий паводков, социальной ситуации и строительства дорог. Поднимались вопросы привлечения инвестиций и создания рабочих мест.