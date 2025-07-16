Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сенатор Амангельды Нугманов посетил Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова. Встреча с профессорско-преподавательским составом была посвящена обсуждению приоритетов в сфере высшего образования и научных разработок, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Руководство вуза представило сенатору ключевые достижения университета, озвучило стратегические направления развития, а также рассказало о роли учебного заведения в социально-экономической жизни региона. Ректор Лаура Карабасова акцентировала внимание на проектах в области инноваций и подготовки инженерных кадров, а также представила участие университета в национальном проекте AI-Sana, охватывающем более 100 тысяч студентов по всей стране.

В ходе встречи Амангельды Нугманов обозначил позицию Сената по вопросам модернизации системы высшего образования. Особое внимание он уделил приоритетам, озвученным Президентом страны: увеличению финансирования науки, поддержке молодых ученых, усилению академической свободы и роли региональных вузов.

«Региональные университеты должны стать центрами притяжения науки и технологий. Их миссия - не только готовить кадры, но и быть локомотивами развития территорий. Важно создавать условия, чтобы выпускники оставались в регионах и развивали родной край», - отметил сенатор.

Амангельды Нугманов предложил рассмотреть возможность создания на базе университета регионального образовательного и инновационного хаба, а также внедрить систему региональных грантов, повысить статус преподавателей и поддержать участие казахстанских высших учебных заведений в международных рейтингах.

В ходе посещения сенатор ознакомился с инфраструктурой университета, кампусом Heriot-Watt University в Актобе, Парком инновационных технологий, Домом молодежи и Научной библиотекой. Подобные рабочие визиты, по словам парламентария, позволяют не только оценить потенциал вузов, но и укрепить связь между академическим сообществом и органами законодательной власти.

#Сенат #депутат #регион

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