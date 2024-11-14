Сенатор Тастекеев: Слабая промышленность – угроза национальной безопасности

Сенат
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Сенатор Кайрат Тастекеев в своем депутатском запросе затронул вопросы развития промышленного производства и поддержки отечественных товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат подчеркнул актуальность создания прочной промышленной базы страны в условиях современных экономических вызовов.

«В условиях современных экономических вызовов, стоящих перед нашей страной, особое значение имеет развитие промышленного производства и поддержка отечественных товаропроизводителей. История развития крупнейших экономик мира показывает, что именно отрасли промышленности стали основой их экономической мощи. Без активной поддержки и целенаправленной промышленной политики невозможно построить устойчивую экономику», – отметил Кайрат Тастекеев.

Сенатор также обратил внимание на ряд проблем в сфере промышленности, включая недостаточную долю малого и среднего бизнеса. Статистика показывает, что их доля в экономике составляет 36,4%, однако без учета годового оборота этот показатель существенно ниже. Поддержка отечественных товаропроизводителей в закупках также нуждается в усилении, так как внутренняя стоимость закупок за шесть лет выросла всего на 1,2%. По информации депутата, более 37% субсидированных проектов фонда «Даму» относятся к торговле, что усиливает её доминирование в экономике.

«Предлагаю разработку долгосрочной программы промышленного развития, создание благоприятных условий финансирования для привлечения инвестиций, меры по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, поддержку научно-исследовательских разработок и программы по повышению квалификации кадров. Эти меры направлены на поддержку отечественного производства и укрепление экономического потенциала Казахстана», – предложил депутат.

#Сенат #промышленность #депутат

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