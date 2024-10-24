Сенатор Утегулов: Минсельхоз не обеспечивает контроль в ветеринарии

О проблемах в сфере ветеринарии и продовольственной безопасности Казахстана он рассказал в своем депутатском запросе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство сельского хозяйства не в состоянии обеспечить качественный контроль за ветеринарной сферой, считает сенатор Арман Утегулов, передает Kazpravda.kz

По словам депутата, за последние два года в некоторых регионах наблюдается рост опасных заболеваний, таких как сибирская язва и массовое пищевое отравление.

Эти проблемы напрямую влияют на экспорт продукции, особенно мяса, которое Казахстан не может поставлять в другие страны из-за несоответствия ветеринарных стандартов.

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что одной из основных причин является неэффективная структура государственного органа. Разрозненность функций, дублирование усилий, конфликт интересов препятствуют эффективному решению проблем. Как министерство сельского хозяйства успешно осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции области ветеринарии, имея разные противопоставляемые друг другу задачи?» – сказал сенатор.

В связи с этим Арман Утегулов предложил создать единый государственный орган, ответственный за санитарную, ветеринарную и продовольственную безопасность.