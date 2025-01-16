Сенаторы готовят поправки в закон по поддержке людей с инвалидностью

Сенат
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Полноценное формирование инклюзивной среды в стране и решение актуальных вопросов в этой сфере требуют системной и комплексной работы на всех уровнях, а также тесного взаимодействия всех госорганов и экспертов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил сегодня на заседании палаты в ходе рассмотрения закона об облегчении доступа к информации для граждан с нарушениями зрения, сообщает Kazpravda.kz 

«Создать детям с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения, условия для получения качественного образования – ключевая задача государства. В Конституции страны также прописаны нормы о равных правах и возможностях, которые важно реализовывать. К тому же, это наш общечеловеческий долг. Мы знаем, что министерством (просвещения – прим.) проводится большая работа в этом направлении. Вместе с тем, чтобы решить актуальные вопросы системно и комплексно, сенаторы инициировали и готовят поправки в закон, нацеленный на повышение уровня инклюзии в системе образования. Проблем, как мы видим, в этой сфере все еще немало, включая вопросы подготовки специалистов, материально-технического оснащения специализированных кабинетов», – сказал Маулен Ашимбаев.

Он призвал заинтересованные стороны консолидировать усилия вокруг общей цели, выразив надежду, что данный закон после принятия будет способствовать решению этих вопросов и внесет вклад в усиление поддержки детей с ограниченными возможностями. Депутаты Сената ведут активную работу в этом направлении.

 

#Сенат #закон #Ашимбаев #инвалидность

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