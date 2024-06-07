Сенаторы одобрили закон о масс-медиа

В целом сенаторы на пленарном заседании одобрили три закона, касающихся масс-медиа – основной и сопутствующие поправки. Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, нормы должны содействовать системному совершенствованию законодательства в области масс-медиа. Для этого законом утверж­дены цели, принципы и задачи деятельности масс-медиа.

– Объективное освещение событий и достоверность распространяемой информации – одни из главных принципов, отраженных в законе. Утверждаются условия организации деятельности СМИ, гарантии журналистов, правовые основы их взаимодействия с гражданами и организациями. Также предусмотрены положения по развитию контента на государственном языке. Предусмотрены нормы, направленные на дополнительную защиту прав детей и лиц с инвалидностью. Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Уверен, одобренные сегодня законы создадут качественно новую правовую модель, которая обеспечит интересы всех заинтересованных сторон, – сказал Маулен Ашимбаев.

Одобренными законами предус­матривается совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента. Также предусматривается сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней, создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиаотрасли, с закреп­лением функции по разработке этического кодекса журналистов.

Новеллами закона также предус­матривается обеспечение правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста, установление запрета на распространение информации о способах совершения суицида и призывах к совершению суицида и другие нормы. Кроме того, нормами закона предлагается увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% (с 2025 года – 55%, с 2027 года – 60%), уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20 до 10%, включение в компетенцию уполномоченного органа функции по мониторингу масс-медиа на предмет нанесения вреда нравст­венному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей.

В ходе обсуждения сенатор Закиржан Кузиев попросил пояснить, кто и как должен давать оценку тому, что способно нанести урон общепринятым ценностям, так как понимание ценностей у всех абсолютно разное: кому-то, как говорил один из героев классики, арбуз нравится, а кому-то – свиной хрящик. Вице-министр культуры и информации Канат Искаков согласился, что вопрос актуальный и вызвал в свое время резонансные отклики в журналистской среде.

– Сразу хотим сказать, что мы понимаем, что нормы нравственных, семейных или общественных ценностей не формализированы в законодательстве. И, соответственно, по ним мы сейчас будем разрабатывать нормативно-правовую базу. Это наши приказы или постановления, в которых мы определим соответствующие критерии, – ответил Канат Искаков.

При этом в Мининформе не будут применять никаких санк­ций к нарушителям. Вместо этого ведомство будет направлять рекомендации по тем или иным материалам, которые вызывают негативный резонанс в обществе и имеют элементы нарушения вопросов этики национальных или общих ценностей.

– Поэтому мы будем рекомендовать этот материал или же заменить, или же исправить. Если же не будет реакции, то не предус­матриваем каких-либо санкций по данной норме, – подчеркнул вице-министр.

В ходе обсуждения спикер Мау­лен Ашимбаев также призвал активнее поддерживать креативных производителей детского контента на казахском языке. Спикер Сената сообщил, что накануне побывал на форуме QazaqSham, где встретился и обсудил перс­пективы развития отрасли с представителями креативной индустрии, создающими контент на государственном языке.

– Специалистами, создающими контент для детей на казахском языке, были подняты актуальные проблемы, связанные в том числе с финансированием, маркетингом, обеспечением доступа к необходимой информации. В связи с этим в рамках рассмат­риваемого сегодня закона мы должны принять во внимание и механизмы поддержки молодежи, коллективов, создающих казахоязычный контент для детей. Такая поддержка со стороны государства должна быть системной, а не разовой. В дальнейшем Сенат продолжит соответствующую работу с заинтересованными сторонами в этом направлении, – сказал спикер Сената.

Также депутатами был рассмот­рен и одобрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», который направлен на совершенствование действующего законодательства в данной сфере, дальнейшее увеличение объемов использования возобновляемых источников энергии, а также дополнительную поддержку электро­энергетической отрасли. Для этого в законе предусмотрен ряд правовых механизмов стимулирования использования технологий возобновляемой энергии и развития региональных электри­ческих сетей.

По итогам рассмотрения одобрение сенаторов получил и Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)», нацеленный на обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируе­мому промыслу. Как было отмечено на заседании, принятие обязательного для всех членов ВТО протокола положительно отразится на имидже Казахстана как страны с многосторонними торговыми связями.