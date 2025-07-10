Депутаты Сената Ольга Перепечина и Асем Рахметова посетили район имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области, где ознакомились с ходом реализации инфраструктурных и аграрных проектов, а также встретились с жителями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

В городе Булаево сенаторы ознакомились с ходом дорожных работ. Парламентарии осмотрели ключевые участки и провели встречу с подрядными организациями. Отмечено, что работы выполняются в соответствии с установленным графиком и техническими стандартами. Также сенаторы посетили местную среднюю школу, где проводится капитальный ремонт, включая детский сад и ясли.

«Мы обязаны создать комфортную образовательную среду для детей и обеспечить им равный доступ к качественным знаниям. В быстроменяющемся мире критически важно готовить новое поколение к вызовам будущего», - отметила Ольга Перепечина.

В селе Советское депутаты посетили крупный инвестиционный проект – молочно-товарную ферму на базе ТОО «СК Агро 2050». Комплекс рассчитан на содержание до 10 000 голов крупного рогатого скота, что станет крупнейшим показателем в регионе. Финансирование проекта осуществляется за счёт кредитных средств и собственного капитала предприятия, общая сумма инвестиций составляет около 5 млрд тенге.

«Сегодня для сельчан на первом месте стоит возможность получить стабильную и достойно оплачиваемую работу. Проекты такого уровня позволяют обеспечить занятость и вносят вклад в продовольственную безопасность страны. Их необходимо масштабировать по всей республике», - подчеркнула Асем Рахметова.

Также в Доме культуры города Булаево сенаторы провели приём граждан. Жители озвучили вопросы по газификации и водообеспечению сёл, обеспечению транспорта для скорой помощи, состоянию внутрипоселковых дорог, а также необходимости возведения крыши над хоккейным кортом. Все обращения были приняты на контроль депутатов, даны соответствующие поручения по их дальнейшему рассмотрению.