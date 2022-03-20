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Сенаторы посетили клинические больницы города Алматы

Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов, Дана Нуржигит и Нурторе Жусип побывали в городских клинических больницах.

На встрече с медицинскими работниками сенаторы обсудили вопросы оснащения больницы для дальнейшего улучшения качества оказываемой медпомощи населению.

Сенаторам сообщили, что клиниками оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе реабилитационная, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного социального медицинского страхования и сверх его объема в виде платных услуг. 

Также сенаторам рассказали, что недавно больница была оснащена новым медицинским оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр услуг.

Парламентарии побеседовали не только с медперсоналом, но и с самими пациентами. Депутатов волновали и проблемные моменты жизнедеятельности больницы, вопросы системы медицинского обслуживания.

В рамках встречи состоялось торжественное открытие вновь отремонтированного городского Центра пульмонологии.

 

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