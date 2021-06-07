Официально Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства

Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты обсудили повестку заседания Палаты, запланированного на 10 июня.



В повестку предстоящего заседания включён проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», инициированного депутатами Парламента. При принятии этого Закона, организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны будут адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников.



Документ также позволит усилить межведомственное взаимодействие в сфере раннего выявления и оказания ранней специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями.



Также на следующем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования», инициированный депутатами Парламента.



Документ направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых слоев населения, поддержку участия субъектов предпринимательства в решении социальных проблем и продвижение на рынке товаров, работ и услуг социальных предпринимателей.



Кроме того, Сенату предстоит рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и пакет ратификационных законопроектов, связанных с деятельностью комплекса «Байконур».