Закон о реформировании жилищной политики рассмотрят в Сенате

На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 17 октября, и обсудили задачи в рамках реа­лизации плана мероприятий Сената.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Заседание бюро палаты Мау­лен Ашимбаев начал с подведения итогов прошедшего XXII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий и I Форума молодых религиозных лидеров. Спикер Сената отметил важность высказанных в ходе встреч идей и подчеркнул, что озвученные предложения будут учтены при организации панельных сессий VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий «Диалог религий: синергия во имя будущего», который состоится 17–18 сентября 2025 года в Астане.

Обсудили сенаторы и повестку выездных заседаний, запланированных на текущую неделю, в соответствии с Планом мероприятий палаты. В частности, речь шла о таких направлениях работы депутатов в регионах, как совершенствование госслужбы в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливый ­Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и законодательства в сфере противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение ГСМ и минеральными удобрениями фермеров страны.

В ходе предстоящего в четверг заседания палаты сенаторы рассмотрят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики». Целью документа является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере жилищных отношений. Закон устанавливает меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, таких как предоставление жилища нуждающимся из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, субсидирование части арендной платы за жилище и другие.

Кроме того, депутаты в ходе заседания бюро распределили законы, ранее принятые Мажилисом Парламента.