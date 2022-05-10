Сенаторы встретились с жителями Конаева

Депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусип и Динар Нукетаева встретились с жителями города Конаев и приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом переименованию областного центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Переименование Капшагая в Конаев - это очень важное и долгожданное событие для жителей города. К тому же, хочется отметить, что инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по переименованию поддержало абсолютное большинство горожан. Это говорит значимости заслуг нашего великого политического и общественного деятеля Динмухамеда Конаева», - сказала сенатор Динар Нукетаева.

Также сенаторы обсудили предстоящий референдум и основные направления конституционной реформы.

«Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию - важный этап политических реформ, инициированных Главой государства. 5 июня нам предстоит сделать выбор по предложенным направлениям дальнейших преобразований. Уверен, итоги голосования покажут высокий уровень общественной поддержки той большой работы, которую проводит Казахстан по реформированию всех сфер в последние годы», - подчеркнул Нурторе Жусип.

В ходе встреч депутаты также обсудили с жителями и руководством города перспективы развития областного центра, а также значение, которое имеет повышение статуса населённого пункта для всех жителей региона.