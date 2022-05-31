В сельской местности подворье всегда было опорой: оно и прокормит, и удержит на плаву в самое трудное время.

Для Халиды Багировой, жительницы села Аршалы – административного центра Аршалынского района Акмолинской области – вопрос с подворьем имеет особое значение. Дело в том, что женщина, не имея других заработков, за счет приусадебного хозяйства в одиночку воспитывает четверых детей, один из которых – инвалид.

Как в этих условиях не скатиться в крайнюю нужду и обеспечить детей всем необходимым? Ответ на этот вопрос Халиде дали в Центре занятости акимата Аршалынского района.

В 2021 году она на курсах обу­чилась основам предпринимательства, подготовила и защитила перед районной комиссией свой бизнес-план. Удивлять «ноу-хау» женщина никого не стала, решив идти давно проверенным путем – разводить скот. Осенью минувшего года на полученный от государства безвозмездный грант в объеме 583 400 тенге приобрела молодых овец. Денег хватило на небольшую отару в 12 голов, которую предстояло провести через зимовку.

Благодаря уходу все овечки благополучно перезимовали. Две из них даже порадовали хозяйку – принесли потомство, по одному ягненку. Правда, молодые овечки почему-то быстро охладели к своим детенышам, не стали их кормить, это пришлось делать самой хозяйке.

…Завидев женщину с бутылью молока, ягнята начинают радостно блеять, приветствуя, словно родную мать. Та достает их по очереди из загона и начинает кормить с соски. Остается у женщины запаса сил и доброты и на то, чтобы взять ягнят на руки и приласкать. Такое оно, сердце Халиды. Принадлежит оно четверым ее детям, но дарит тепло и заботу всему, что ее окружает.

Кстати, кроме овец, есть на подворье также гуси, куры. Как водится, рядом с домом – огород, на котором выращиваются картошка да набор привычных овощей и зелени. Дополняют их фруктовые деревья.

Чтобы за детьми присматривать да с хозяйством управляться, Халиде приходится трудиться не покладая рук. Но работа в радость, главное – приносит дос­таток в семью. Женщина справедливо убеждена в том, что основой всего является честный труд, забота о родных и доброе отношение к людям.

Как сообщили в Центре занятости Аршалынского района, за минувший год 58 местных жителей стали обладателями безвозмездных грантов, полученных на открытие собственного дела.

По информации директора центра Бахыт Сыздыковой, многие участники программы занятости предпочли на гранты закупить скот – овец, коров и лошадей. Есть оживление и в сфере сервиса: открылись парикмахерские, салон красоты.

Сама жизнь заставляет бывших безработных кооперироваться. Так, четыре односельчанки, объе­динив свои силы и финансовые средства, открыли швейный цех.

Кроме распределения безвозмездных грантов, центром обу­чены специальностям парикмахера, кондитера, портного, закройщика и делопроизводителя 78 жителей Аршалынского района. В этом году к прежним направлениям программы занятости прибавились новые.

…На прощание сфотографировал Халиду Багирову с ягненком на руках и пожелал оптимизма и удачи. В жизни они всегда пригодятся.