Я всегда мечтала попасть на настоящий восточный базар. И эта возможность мне предоставилась в ходе поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Международный гранд-базар города Урумчи останется в моей памяти как яркое, шумное и веселое место общения представителей разных культур. Потому что со стороны казалось, что люди сюда приходят лишь для хорошего времени провождения.

«А как же покупки?» - спросите вы. По мне, так они, скорее всего,воспринимают их, словно приятный бонус к прекрасному отдыху и не больше.

Площадь базара - порядка 100 тысяч квадратных метров, на территории расположено около 3 тысяч магазинов. Ежедневная посещаемость, по официальным данным, составляет не меньше 20 тысяч человек. Вероятней всего, половина из них – туристы.

Как и подобает любому восточному базару на каждом углу здесь можно купить сухофрукты, орехи, чаи, а также мелкие сувениры-символы города Урумчи. Кроме того, тут же можно приобрести музыкальные инструменты и элементы национальной одежды уйгурского (и не только) народа.

Базар интересен архитектурой. Единый исламский стиль придает ему важности и величия. Со всех концов тут играет музыка. А продавцы одевают национальные платья. Словом, хотите погрузиться в культуру восточных народов - непременно езжайте на гранд-базар.

Мы попали сюда посреди недели, да и время уже было позднее. Однако людей вокруг было столько, что я сначала подумала:здесь отмечают праздник. Тем более, что большинство посетителей, едва услышав любую музыку, сразу пускалось в пляс.

Но сопровождавшие пояснили: уйгуры – народ музыкальный. Искренне любят и танцы, и песни, можно сказать, растут вместе с ними с самого своего рождения. Так что, если вдруг вас позовут на уйгурские праздники, одевайте удобную обувь – танцевать обязательно будете до упаду.

Я успела зайти только в парочку магазинов. Сувениры ручной работы заслуживают, конечно же, всех похвал. А еще, кругом на базаре, люди торгуют хлебом, или же сувенирами и игрушками в виде лепешек, известных нам, как табанан.

А зайдешь в магазин национальной одежды, так голова идет кругом от переливающегося бисера на нарядах. Отдельного же почтения заслуживают ковровые бутики. Везде ручная работа, повсюду - натурпродукт.

Завершилось мое волнительное путешествие по базару там же, где начиналось – в центре, на площади, у знаменитой Башни -знакаВеликого Шелкового пути. Как выяснилось, это одна из самых известных достопримечательностей района, в ней размещаются выставки.

Посмотреть в этот раз их не удалось. Но, думаю, это хороший повод, чтобы вернуться сюда снова.