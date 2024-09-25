Серебряный призер парижской Олимпиады высказался о своей дальнейшей карьере

По словам борца, он еще не принял окончательного решения.

«В данный момент все свое время я посвящаю семье. Тренировки, соревнования, сборы - я всегда находился вдали от близких. Приходил домой, и тут же снова собирался на тренировки. Теперь я восполняю этот пробел, свое время и внимание уделяю семье.

О следующей Олимпиаде пока не думаю. Я не определился со своим спортивным будущим», - сказал Демеу.