Серебряный призер парижской Олимпиады высказался о своей дальнейшей карьере
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Серебряный призер Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев озвучил свои планы по дальнейшему развитию карьеры, передает Kazpravda.kz со ссылкой Olympic.kz
По словам борца, он еще не принял окончательного решения.
«В данный момент все свое время я посвящаю семье. Тренировки, соревнования, сборы - я всегда находился вдали от близких. Приходил домой, и тут же снова собирался на тренировки. Теперь я восполняю этот пробел, свое время и внимание уделяю семье.
О следующей Олимпиаде пока не думаю. Я не определился со своим спортивным будущим», - сказал Демеу.
Демеу Жадыраев стал серебряным призером парижской Олимпиады в весе до 77 кг.