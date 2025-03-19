Атомная энергетика – путь к снижению зависимости от углеводородов - депутат

Мажилис
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Венера Баталова
корреспондент

Об этом на пленарном заседании Мажилиса, посвященном реализации реформ президента, сказал депутат Сергей Пономарев, передает Kazpravda.kz

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Парламентарий отметил, что перед Казахстаном стоит стратегически важный вопрос – строительство АЭС.

«Это ключевой элемент прогрессивного экономического развития страны. На Курултае подтверждено намерение о строительстве трех атомных электростанций. Для обеспечения эффективного развития атомной энергетики создается специализированное агентство и сформирован ядерный кластер. Развитие атомной энергетики позволит снизить нашу зависимость от углеводородов и выполнить международные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа», - заявил Сергей Пономарев.

#депутат #строительство #АЭС

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