Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Сегодня в Астане состоялась внеочередная конференция Национального сурдлимпийского комитета Республики Казахстан (НСК РК), сообщает Kazpravda.kz

Фото: НСК РК

В мероприятии приняли участие делегаты, учредители Комитета, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, а также представители государственных органов и спортивного сообщества. Основной целью конференции стало обновление руководящего состава и определение дальнейших приоритетов в деятельности НСК РК.

По итогам голосования президентом НСК РК избран наш прославленный боксер, двукратный победитель первенств мира и олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев, который в настоящее время еще и занимает должность руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Также на конференции были утверждены и вице-президенты НСК РК: Достан Ибрагимов, Руслан Ищанов, Павел Казанцев, Азамат Карлыгашев, Қуанышбек Мұқаш, Мейрамбек Махамбетов, Габит Сатмагамбетов, Арсен Шакуов и Бекзат Калиев. Кроме того, генеральным секретарем организации была назначена Айжан Чокина.

Отдельным решением конференции Сауле Шакуовой, многолетнему руководителю и одной из основательниц НСК РК, присвоен статус почетного президента Комитета. С 1993 года она внесла значительный вклад в становление и развитие сурдлимпийского движения в Казахстане, в подготовку спортсменов с нарушениями слуха, организацию соревнований и международное сотрудничество.

В рамках мероприятия экс-глава Комитета Сауле Шакуова была награждена ведомственной наградой министерства туризма и спорта «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін» за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Помимо назначений были обсуждены и другие вопросы. В частности, утверждение приоритетных направлений деятельности НСК РК, в том числе подготовки сборной Казахстана к летним Сурдлимпийским играм в японском Токио-2025. Тренерам и спортивным организациям рекомендовано направить предложения и потребности для подготовки до 10 мая.

Также ключевым стало решение о переносе центрального офиса Комитета из Алматы в Астану. Это связано с необходимостью тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта, а также с национальными спортивными структурами, расположенными в столице.

Отметим, что Национальный сурдлимпийский комитет Республики Казахстан представляет нашу страну в Международном комитете спорта глухих (ICSD) и осуществляет подготовку спортсменов к участию в Сурдлимпийских играх и других международных соревнованиях среди лиц с нарушением слуха. На сегодняшний день казахстанские спортсмены завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 26 бронзовых медалей на пяти летних и трех зимних Сурдлимпиадах.

Кроме того, с 1996 года казахстанские спортсмены успешно выступают на Азиатско-Тихоокеанских играх, где завоевали 27 медалей: 2 золотые, 9 серебряных и 16 бронзовых.

#назначение #Серик Сапиев #Национальный сурдлимпийский комитет РК

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