Серик Жумангарин стал заместителем премьер-министра Казахстана

Президент
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Аманжолова Айман
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Соответствующий указ подписан президентом Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото www.gov.kz

«Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, и освободить от ранее занимаемой должности» -  говорится в указе.

С 1993 по 2004 занимался предпринимательской деятельностью.

С 2005 по 2006 годы - заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник отдела предпринимательства г. Актобе.

С 2006 по 2007 годы - заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2007 по 2008 годы - начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

С 2008 по 2010 годы - заместитель председателя комитета торговли министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО «Казахстанское контрактное агентство».

С 2010 по 2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc».

С 2012 по 2013 годы - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель комитета регионального развития министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы - вице-министр регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы - председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы – член коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

С 2020 по 2022 годы - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции

С 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан

С 2 сентября 2022 года назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан.

#назначение #президент

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