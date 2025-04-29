Серийная мошенница разоблачена в Актюбинской области

Мошенничество
76
Венера Баталова
корреспондент

Жительницу города Алга задержали по подозрению в совершении мошеннических действий под видом оказания посреднических услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Установлено, что в одном из случаев она обещала содействие в получении водительского удостоверения и незаконно завладела 1 млн 300 тысяч тенге.

В другом эпизоде, под тем же предлогом и под предлогом переоформления автомобиля с иностранного учета на казахстанский, получила от гражданки 1 млн 180 тысяч тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Департамент полиции призывает граждан соблюдать бдительность и не передавать денежные средства частным лицам за оформление документов или получение государственных услуг.

#полиция #посредник #мошенница

Популярное

Все
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Будет ли в столице новый сквер?
В Астане готовятся к военному параду
Социальный автокараван проехал по селам
Они сражались за Родину
Под парусом вечного неба
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Более 200 лет составляет трудовой стаж педагогической династии Адильгазиновых
В УЕФА внимательно наблюдают за инфраструктурными изменениями
Он беседовал с Фиделем Кастро и пел с Юрием Гагариным
В Алматы прошел Фестиваль звонарного искусства
Слово о наставнике и друге
Страх на руку мошенникам
Государственный деятель, дипломат, гражданин
Распоряжение Главы государства о назначении
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
Кенсай привели в порядок к празднику
101-летний Ыскак Хусаинов всегда с трепетом ждет 9 Мая
101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
Самая большая зона отдыха появится в Алматы
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Основываясь на принципах честной журналистики
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
«Не смолкнет песня боевая...»
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Жительница Алматинской области обманывала земляков, предлаг…
Мошенника из Алматы задержали в Саудовской Аравии
Дропперы подлежат уголовной ответственности в качестве соуч…
Мошенник продавал фейковые абонементы в элитный фитнес-зал …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]