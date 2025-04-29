Жительницу города Алга задержали по подозрению в совершении мошеннических действий под видом оказания посреднических услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Установлено, что в одном из случаев она обещала содействие в получении водительского удостоверения и незаконно завладела 1 млн 300 тысяч тенге.

В другом эпизоде, под тем же предлогом и под предлогом переоформления автомобиля с иностранного учета на казахстанский, получила от гражданки 1 млн 180 тысяч тенге.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Департамент полиции призывает граждан соблюдать бдительность и не передавать денежные средства частным лицам за оформление документов или получение государственных услуг.