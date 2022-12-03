Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы

Фото: Polisia.kz

В Алматы полицейские задержали серийного вора автомобильных аккумуляторов. Им оказался рецидивист из Алматинской области, передает Kazpravda со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый был задержан сотрудниками криминальной полиции.

Установлена причастность подозреваемого к четырем кражам чужого имущества, в которых фигурант признался.

К слову, задержанный в прошлом уже имел несколько судимостей за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время стражи порядка устанавливают канал сбыта аккумуляторов и проверяют личность задержанного на причастность к другим противоправным действиям.