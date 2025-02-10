Сервисная компания в Мангистау завышала оплату за электроэнергию

Руководство предприятия привлечено к ответственности за необоснованное увеличение тарифов
Прокуратурой Бейнеуского района выявлен факт незаконного завышения цен на подключение электроэнергии ГКП «Бейнеуэнергосервис», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
В ходе анализа установлено, что предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии.
Примером является случай с ИП «Ермагамбетова», с которого было взыскано более 160 тыс. тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тыс. тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт.
По акту надзора прокуратуры произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии: для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей — на 61% (380 вольт) и 52% (220 вольт).
Кроме того, руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов.