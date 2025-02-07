Сержант заставил солдат есть окурки в Мангистауской области

Армия
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Дана Аменова
корреспондент

У одного рядового после этого случилось пищевое отравление

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд в Актобе приговорил военнослужащего за превышение власти к 2 годам ограничения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон»

В превышении власти обвинили 42-летнего командира взвода в звании сержант 3 класса войсковой части «25744» в Актау.

По данным издания, суд над ним проходил в военном суде Актюбинского гарнизона. Из обвинения следует, что во время уборки территории медицинской роты сержант Керимов обнаружил на земле сигаретные окурки.

Он подозвал к себе двух рядовых срочной службы и приказал им съесть эти окурки. Они подчинились его незаконному приказу, съели окурки, а спустя время один из них пожаловался в медпункте на пищевое отравление сэндвичем.

А через день недовольный беспорядком в спальной комнате сержант Керимов снова подозвал к себе этих же двоих рядовых, одного из них ударил несколько раз ногой, заставил «принять упор лежа» и стали бить по ногам, бедрам и плечу.

Обвиняемый в превышении власти в суде вину не признал. Сержант заявил, что никого не заставлял есть окурки, не бил, а просто делал замечание рядовым за беспорядок. Он отметил, что с его стороны были свидетели, он говорил о них представителю военной полиции и при допросах в ВСУ, но его якобы игнорировали.

Допрошенный в суде избитый рядовой поддержал обвинение в том, что сержант заставлял их есть окурки, избил его. Он добавил, что отправлял фото с синяками и ссадинами отцу и просил помощи, боялся, что его убьют или сделают инвалидом. Он не простил обвиняемого и просил наказать его по закону.

А вот второй потерпевший заявил, что претензий у него к подсудимому нет, он не видел, чтобы тот избивал товарища, что эпизода с окурками не было, а отравился он сэндвичем.

«Суд установил, что вина обвиняемого в превышении власти полностью доказана и приговорил его к 2 годам ограничения свободы (осужденный будет отбывать наказание на воле, но с ограничениями)», – говорится в публикации.

Также суд обязал привлечь осужденного к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.

#Актау #сигареты #Мангистауская область #солдаты #сержант #окурки

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