Сержанты ВВС Казахстана впервые пройдут обучение в США

Общество
1008
Шынар Оспанова
Сержанты Военно-воздушных сил ВС РК будут проходить специальный курс обучения в США. Эта договоренность была установлена между сержантами Военно-воздушных сил двух стран во время симпозиума высшего сержантского состава Вооруженных сил Казахстана и США, который проходил в Астане с 26 по 30 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Впервые для участия в симпозиуме в Казахстан вместе с группой экспертов прибыли представители высшего сержантского состава сразу трех видов Вооруженных сил США.

В ходе встречи также была запланирована организация регулярных выездов в технические школы и центры разработки образовательных программ для сержантского состава ВВС США. Так, казахстанские военнослужащие смогут подробно изучить методы подготовки специалистов технических школ, инструкторов, и в дальнейшем внедрять их в нашей стране.

54cc6effeb8411422683903.JPG

54cc6f0eac6c11422683918.JPG

54cc6f2e638291422683950.JPG

54cc6f40021061422683968.JPG

