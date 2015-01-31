Сержанты Военно-воздушных сил ВС РК будут проходить специальный курс обучения в США. Эта договоренность была установлена между сержантами Военно-воздушных сил двух стран во время симпозиума высшего сержантского состава Вооруженных сил Казахстана и США, который проходил в Астане с 26 по 30 января, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.
Впервые для участия в симпозиуме в Казахстан вместе с группой экспертов прибыли представители высшего сержантского состава сразу трех видов Вооруженных сил США.
В ходе встречи также была запланирована организация регулярных выездов в технические школы и центры разработки образовательных программ для сержантского состава ВВС США. Так, казахстанские военнослужащие смогут подробно изучить методы подготовки специалистов технических школ, инструкторов, и в дальнейшем внедрять их в нашей стране.