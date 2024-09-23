Сестра погибшей в Астане школьницы обвинила полицию в бездействии

Происшествия , Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Астанчанка Карина Александрюк в соцсетях обратилась за помощью к общественности, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница столицы рассказала, что ее 14-летнюю младшую сестру в начале сентября нашли мертвой в заброшенном здании, расположенном неподалеку от одной из городских школ. 

«10 сентября в моей семье случилось большое горе - не стало моей родной младшей сестренки, ее тело было найдено в заброшенном здании. На данный период сотрудники полиции завели уголовное дело, в ходе которого проявляется абсолютное бездействие со стороны полиции. С первого дня, сотрудники Байконурского РОВД твердят мне о том, что на теле моей сестренки не было найдено телесных повреждений и насильственных действий, разводят руками, позволяют глупые усмешки в сторону моей семьи, кормят меня завтраками по типу «с вами завтра свяжутся» и выдают это дело за «несчастный случай», – написала она в Instagram.

Также  девушка утверждает, что видела гематомы, синяки на руках и ногах, открытые свежие раны.  Она нашла и определила группу граждан, причастных к этому и свидетелей, которых до сих не допросили.

«Моя семья сейчас в очень тяжелом состоянии, моя мама не выходит из дома, не ест, не пьет, не спит. Я хочу кричать о помощи и о бездействии полиции. Я боюсь за других детей.  Я прошу довести данное дело до конца, а не спустить все на тормозах, выдав данное преступление за «несчастный случай». Я говорю о бездействии сотрудников Байконурского РОВД и прошу о помощи казахстанских блогеров и медийных лиц» – заключила девушка.

Напомним, что информация об обнаружении ребенка без признаков жизни появилась 10 сентября. Труп девочки был найден в одном из заброшенных домов по улице Кравцова.  

#Астана #полиция #смерть #школьница #сестра

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