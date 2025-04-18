Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Только на западе прогнозируется по-настоящему весенняя погода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Не успели жители северных регионов почувствовать весну, наслаждаясь солнцем и теплом, как на территорию Казахстана ворвался северо-западный циклон, принесший с собой ощутимое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег.

И даже жители южных регионов ощутили отголоски холода. Однако, на этом сюрпризы весны не закончатся: в ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди, которые 19 апреля еще могут перейти в снег.

Но все же весна берет свое, и несмотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Только на западе прогнозируется по-настоящему весенняя погода – будет солнечно, а столбики термометров в дневные часы поднимутся до 25-30 градусов тепла.

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