Съезд лидеров мировых религий: в Нур-Султане усилили меры безопасности

В период проведения Съезда лидеров мировых религий полицейские Нур-Султана перешли на усиленный вариант несения службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В целях должного обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности на дорогах столицы, а также своевременного предупреждения и пресечения правонарушений в период VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий личный состав столичной полиции с 13 сентября переведен на усиленный вариант несения службы", - проинформировали в МВД.

В связи с прибытием в город большого количества гостей со всего мира, в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности, отметили в полиции.

"С 13 по 15 сентября в рамках проведения Съезда ожидается прибытие Папы Римского. В связи с тем, что делегация будет сопровождаться мотоциклистами экскорта, в период прохождения официально-охраняемой колонны будет ограничено движение на 3-5 минут. В основном, это проспект Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел и Кунаева", – рассказал начальник управления административной полиции столичного ДП Елжан Чупеков.

Для передвижения участников "мессы" вместе с волонтeрами и сопровождающими, которое состоится 14 сентября, организованы специальные автобусы.

Вместе с тем в столицу с государственным визитом прибывает Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Делегация также будет сопровождаться экскортом.

Департамент полиции Нур-Султана просит жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять общественный порядок, добавили в полиции.