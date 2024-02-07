Сформирован пул проектов

В пул вошли такие крупные проекты, как расширение Карачаганакского месторождения, производство жидкого метанола, калийных удобрений, электродов, строительство химического комплекса.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, если в 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 537,9 млрд тенге, то на конец 2023 года этот показатель вырос на 16,4% и достиг 645,6 млрд тенге. Основная доля привлекаемых инвестиций в основной капитал пришлась на строительно-монтажные работы по установке пятого компрессора в рамках расширения месторождения Карачаганак.

В прошлом году в регионе введены в эксплуатацию 45 объектов в разных сферах общей стои­мостью порядка 30 млрд тенге, трудоустрое­ны около 1 000 человек. Благодаря релокации производств налажен выпуск фланцев для кабельных катушек и биг-бэгов. Данная продукция экспортоориен­тирована.