Шанс есть у всех

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам проходит каждый год, собирая сотни тысяч одаренных детей из всех регионов страны. Ученики 9–11-х классов состязаются по 15 общеобразовательным предметам, в числе которых математика, физика, химия, география, информатика, казахский язык. Они проходят четыре этапа: школьный, районный или городской, областной и республиканский уровни. Победители получают возможность представлять Казахстан на международных предметных олимпиадах.

Однако не все сельские школьники одолевают сито отбора. Как отмечает директор Республиканского научно-прак­тического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов, дело не только в разрыве качества образования городских и сельских школ. Неравная конкуренция возникает с ведущими частными и меж­дународными учебными заведениями.

– Когда дети из села проходят на областной этап, к соревнованиям подключаются учащиеся НИШ, лицеи «Білім инновация» и специализированные школы. Их программы обучения построены по международным стандартам, больше часов и внимания уделяется базовым предметам, поэтому конкуренцию с учащимися этих школ сельским ребятам выдерживать сложно, – констатирует директор центра.

И привел данные: в прошлом учебном году в республиканском этапе олимпиа­ды участвовал 1 631 ребенок. Среди них 158 учеников сельских школ. А призовые места заняли всего 42 учащихся из села. Это 5,6% от общего количества призеров. Поэтому, проанализировав все недочеты, министр просвещения Гани Бейсембаев поручил учредить отдельную республиканскую олимпиаду для учащихся сельских школ. Чтобы поддержать и открыть путь одаренным детям из отдаленных аулов к респуб­ликанским и международным турнирам.

Как и в обычной республиканской олимпиаде, в ней принимают участие школьники 9–11-х классов. Похожа сис­тема экзаменов и оценивания: школьники решают на время тесты, задачи, пишут эссе, отвечают на вопросы. Интеллектуальные соревнования проходят в три этапа (стартовый, отборочный и республиканский) по 13 предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Для участия в стартовом этапе школьники проходят регистрацию на сайте аuyl.daryn.kz.

– Первый этап учащиеся прошли в своих школах, – говорит Гаж­дембек Турсунов. – Участник сам выбирает на сайте предмет, экзамен проходит в форме тестирования. Для обеспечения академической честности задания приходят каждому участнику индивидуально в электронном виде. Мы провели первый этап на платформе «Оқулық», вели прокторинг, то есть наблюдали за детьми. Для этого во всех сельских школах имеются компьютеры, Интернет и камеры. Если к ребенку кто-то подходил или он вставал, то экзамен завершался. Мы зафиксировали 56 фактов, когда учителя помогали детям.

В первом этапе, стартовавшем в нояб­ре 2023 года, приняли участие более 78 тыс. учащихся из разных регионов страны. По итогам отбора на областной уровень прошли более 25 тыс. детей.

– Второй этап проходил уже в офлайн-формате. Дети приезжали в областные центры. Если в школах они сдавали тес­ты, то теперь выполняли письменную работу. Например, по математике даются пять задач, которые нужно решить за определенное время, – отметил директор центра.

На республиканский этап прошли 1 088 сельских школьников. Все они приехали в Астану, чтобы сдать заключительные экзамены. Для удобства их разделили на две группы: по естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям.

Республиканский этап проводился в два тура: теоретический и практический. Например, химики и физики выполняли лабораторные работы, а участники по казахскому и иностранным языкам проходили аудирование и спикинг. С учетом специфики предметов и заданий на каждый предмет выделяется свое время. Если на историю Казахстана давалось полтора часа, то на математику – от 2,5 до 4 часов.

Оценивало ребят специальное жюри из числа методистов, ученых, преподавателей вузов и бывших олимпиадников. Задания всех этапов разрабатывал респуб­ликанский методический совет по программам общего среднего образования.

– Больших различий между сельской и обычной олимпиадой нет. Единственное – в этом году задания чуть легче. Пос­ле завершения будем анализировать, по каким предметам дети в сельских школах показывают лучшую успеваемость, какие регионы впереди, а какие отстают. Затем будем делать работу над ошибками, – заверил директор РНПЦ «Дарын».

Ученик 11-го класса Азамат Серик на республиканский этап приехал из села Кулан Рыскуловского района Жамбылской области. Юноша сдавал экзамены по русскому языку, учится в школе с казахским языком обучения.

– Учитель русского языка Индира Советовна предложила мне поучаствовать в олимпиаде среди сельских учеников. Я заинтересовался, зарегистрировался. На районном и областном этапах занял первое место. Вот приехал в Астану, пять дней жили в отеле, помимо экзаменов, для нас организовали экскурсии по городу, – улыбается Азамат.

В первом туре школьник сдавал задание в письменном виде: разбирал отрывок текс­та, проводил его синтаксический и морфологический анализ. Во втором Азамат читал текст и отвечал на вопросы жюри.

– На каждом этапе свои особенности. Если в области мы писали эссе из 300 слов, то в Астане было сложнее: больше грамматики, у нас проверяли чистоту языка, мы читали текст, говорили о любимых писателях. В целом соревнования прошли отлично, – рассказал Азамат.

Не скрывала своей радости от учас­тия в олимпиаде и Дина Кайраткызы, ученица 11-го класса средней школы имени Сейкамзы Ластаева поселка Катон-Карагай Восточно-Казахстанской облас­ти. Примечательно, что Дина несколько раз участвовала в обыч­ных рес­публиканских олимпиадах, но дальше этого уровня не проходила. В олимпиаде для сельских школьников она стала обладателем диплома второй степени по английскому языку.

– Английский учу с пятого класса. Участвовала в различных конкурсах. В прошлом году сдала экзамен IELTS на 7 баллов. По итогам двух туров олимпиады у меня 176 баллов из 2 200 максимальных. Результатом довольна, – порадовалась девушка, отметив, что мечтает стать линг­вистом и планирует поступить в Назарбаев Университет.

На днях прошло награждение победителей и призеров. Первыми награду получили учащиеся сельских школ, сдавшие экзамены по естественно-математичес­кому направлению. Они стали обладателями 170 медалей, из них 87 бронзовых, 51 серебряная и 32 золотые. Также 165 школьников стали победителями рес­публиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению. Они выиграли 83 бронзовые, 49 серебряных и 33 золотые награды.

Абсолютным победителем олимпиады по естественно-математическому направлению стал ученик 9-го класса средней школы Рахатского сельского округа Алматинской области Нурислам Абдырахым.

– Я получил огромное удовольствие от участия в данной олимпиаде. Соревнование для сельских школ – прекрасная возможность для интеллектуального роста. Олимпиада – это не только призовое место, это также новые знакомства и опыт, – сказал Нурислам.

Обладатели первого места примут участие в заключительном этапе респуб­ликанской олимпиады по общеобразовательным предметам в марте 2024 года. Все участники респуб­ликанского этапа будут зачислены в заочную школу «Дарын» для дальнейшей подготовки к интеллектуальным состязаниям. Директор центра «Дарын» заверил, что у сельских школьников есть шанс представлять Казахстан на международной олимпиаде.

– Будем проводить отбор. Участники, которые заняли первые места, пройдут отдельные учебно-тренировочные сборы для подготовки к республиканской олимпиаде в марте этого года. Если они выиграют ее, то у них появится возможность участвовать в международной олимпиаде. А пока мы будем заниматься ими, поднимать уровень их знаний, – заклю­чил Гаждембек Турсунов.