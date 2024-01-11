Министр раскритиковал подготовку казахстанских волейболистов к главным стартам четырехлетия

Фото: пресс-служба МТиС

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом федерации волейбола, сообщает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, в ходе совещания представители федерации подвели итоги национальных сборных по волейболу за 2023 год и презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям.

«На сегодня результаты на международной арене не радуют. На чемпионатах Азии уже несколько лет, не считая клубные чемпионаты, нет медалей. Последняя серебряная медаль у мужчин была в 2017 году, а у женщин - в 2005 году. Очевидно, что чтобы попасть на Игры в Париже, нам необходимо было войти в ТОП-5 мирового рейтинга. Однако, сегодня наша женская сборная на 32 месте, а мужская – на 59 месте. Шансы попадания у видов волейбола на парижскую олимпиаду, можно сказать нулевые», — сказал Ермек Маржикпаев.

В свою очередь представители федерации волейбола рассказали об основных проблемах в данном виде спорта. Одна из них – это качественный и возрастной состав национальной команды. На сегодня основной костяк сборной составляют спортсмены старше 30 лет, отсутствует преемственность поколения.

Также спортивные функционеры считают, что в стране низкий уровень национальной лиги, который не соответствует мировому.

В ходе совещания министр поручил руководству федерации проводить работу по расширению и популяризации волейбола в регионах страны, а также по увеличению представительства Казахстана в международных спортивных организациях. Со стороны федерации требуется поднять уровень проведения местного первенства.

Также глава ведомства отметил, что необходимо внедрение новых подходов в подготовке молодых спортсменов.