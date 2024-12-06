Шарбулак – «Үлгілі ауыл»

Сказано – сделано

Минувшей весной на сельском сходе cреди вопросов общест­венной жизни обсуждали участие в областном конкурсе «Үлгілі ауыл». Аксакалы, уличкомы, активисты обговорили текущую ситуацию, проанализировали сильные и слабые стороны сельской жизни и логично решили, что село имеет все шансы на победу, ведь по положению оценивались развитие экономики сел и формирование благоприятной среды проживания населения.

К неоспоримым преимуществам Шарбулака отнесли широкие асфальтированные улицы, наличие природного газа в домах селян, устойчивое энергоснабжение. На большинстве дорог установлены фонари уличного освещения, круглосуточно в дома поступает питьевая вода. Она здесь очень вкусная, ведь село славится своими родниками, которых в окрестностях не счесть.

Собственно, название Шарбулак, утверждают старожилы, переводится с персидского как «четыре родника». И добавляют, что история населенного пункта насчитывает не одну сотню лет.

Уже в 1880 году здесь была мечеть, построенная на возвышенности. В годы воинствующего атеизма ее снесли. И только совсем недавно на оставшихся руинах отстроили заново.

Село расположено в десятке километров от предгорья Западного Тянь-Шаня, и местность здесь рельефная, вокруг высятся холмы и курганы, ждущие архео­логических исследований, которые могли бы рассказать много нового об истории села.

С самой высокой точки – холма Каракемер – населенный пункт, вытянувшийся в долине вдоль берегов реки Шарбулак, виден как на ладони. Водоем берет начало с родников в предгорье, проходит через все село, впадая в реку Келес.

– Внизу, под холмом, наш стадион, здесь часто проходят соревнования, – знакомит с высоты Каракемера с инфраструктурой села его аким Кулжан Аширов. – Есть у нас два спортивных клуба – по боксу и вольной борьбе, сильная команда школьников по волейболу. А вот там, за бугром, место для кокпара, он у нас каждую неделю проходит. Молодежь активно занимается спортом, так что новый спортивный центр будет очень кстати. Именно его строительство за счет средств областного бюджета станет наградой за победу в конкурсе «Үлгілі ауыл».

Еще один спортивный объект построит выходец из аула, ставший успешным бизнесменом. Землю под него уже определили.

После того как односельчане выбрали Кулжана Аширова сельским акимом, он старается вовлекать земляков в благоустройство, чтобы не забывали о своей малой родине и наведывались сюда как можно чаще. И они откликаются.

Рассчитывает аким на то, что помогут также заасфальтировать несколько коротких переулков, благоустроят парк, построят детскую площадку.

– Вон там зеленый островок деревьев, видите? – показывает вдаль Кулжан Аширов. – Это наш парк. Его заложили пару лет назад. Деревья принялись и пошли в рост. Теперь там надо проложить дорожки, поставить скамейки, беседки, построить детскую площадку и спортивные тренажеры. Люди смогут проводить здесь свободное время, общаться друг с другом.

В Шарбулаке есть сельская амбулатория, в которой местные жители могут получить всю необходимую медицинскую помощь. При необходимости вызывают скорую помощь, которая по хорошей дороге расстояние до районного центра преодолевает очень быстро.

Работают три детских сада, обеспечивая местами всех малышей и дошколят, а их в ауле много. С нулевых годов люди стали возвращаться обратно в аул, увидев перспективу.

В советские годы в местной школе, рассчитанной на 320 мест, уроки проходили в одну смену. Сейчас в ней более тысячи учеников, занимающихся в три смены. Ситуация усугубилась после того, как один из учебных корпусов, построенный в начале 60-х годов прошлого столетия, признали аварийным. Пришлось на время уплотниться.

Ждать новую школу осталось недолго. Она уже возводится на западной окраине села. Строительство финансируется за счет средств республиканского бюджета и обойдется казне в один миллиард тенге.

В Шарбулаке сохранили доб­ротное здание Дома культуры. На протяжении 35 лет сельской самодеятельностью руководит Бахыт Каратаев. Проезжая мимо, решила заглянуть вовнутрь, застав репетицию ансамбля домб­ристов «Қазыналы домбыра».

Подростки разучивали очередной кюй, готовясь выступить на предстоящем сельском мероприя­тии. Руководитель кружка Айжан Досумханова рассказала, что кружок домбры очень популярен среди детей и подростков, стремящихся освоить инструмент. Популярности придает и то, что «Қазыналы домбыра» недавно занял третье место на областном конкурсе домбристов, а в прошлом году привезли главный приз международного конкурса.

А еще в Доме культуры есть хореографический коллектив и эстрадный ансамбль, хор бабушек, в репертуаре которых казахские народные песни. Учитель местной школы исполнитель Нурбек Кожатов является победителем конкурса имени Шамши Калдаякова. Такое творческое разнообразие позволяет своими силами обеспечивать концертную программу без приглашения артистов со стороны на всех сельских мероприятиях и праздниках.

К слову, Шарбулак – одно из нескольких десятков сел Южного Казахстана, в которых действует «сухой закон». Решение о том, что трезвость может и должна стать нормой жизни, приняла общественность села, осознав, что пьяные скандалы, проблемы в семье, низкий уровень жизни – все это показатель того, насколько губителен алкоголь.

Работа рядом с домом

Казыгуртский район – аграрный край. И вклад Шарбулака в развитие растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции один из самых значимых.

В селе два крупных хозяйства – ТОО «Сапа-2002» и ТОО «Кайып-ата», а также десятки мелких сельскохозяйственных предприя­тий, занимающихся разведением мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, выращиванием зерновых, сафлора, кормовых культур и овощей.

До двухсот местных жителей работают в сезон только в одном ТОО «Сапа-2002». Выпускник Казахского национального аграрного университета Ерали Аширов пятый год в хозяйстве отвечает за развитие растениеводства. Здесь в основном богарные земли. На 6 тыс. га выращивают пшеницу, сафлор, люцерну. Хозяйство семеноводческое, работает в тесном контакте с учеными Красноводопадской селекционной опытной станции.

ТОО «Сапа-2002» последние пять лет использует нулевую технологию возделывания почвы, закупив специальную технику. Сейчас в техническом парке четыре сеялки, привезенные из Бразилии. На подходе еще шесть. По весне в Германии купили трактор стоимостью 200 млн тенге.

– Используя традиционные приемы обработки почвы, мы далеко не уйдем, – считает Ерали Аширов. – За годы использования нулевой технологии мы убедились в ее эффективности. Экономятся время, горючее, технический и кад­ровый ресурс, а на выходе получаем урожайность выше, чем при вспашке. Мы стали пио­нерами в этом деле, и нашему примеру следуют другие.

Бекали Аширов – тоже выпускник аграрного университета. Ему доверили животноводческое направление. В зоне его ответственности маточное поголовье овец, насчитывающее около 4 тыс. голов, плюс на откорме – более 7 тыс. овец ежегодно. А еще сот­ни КРС и лошадей.

Хозяйство ежегодно продает порядка одной тысячи тонн мяса внутри страны и отправляет на экспорт в Узбекистан. Также экс­портируют 90% сафлорового мас­ла, которое сами же и производят. Его охотно закупает Китай, и только десятая часть продается в стране.

Шарбулакцы сообща реализовывают ежегодно порядка 2 500 тонн мяса. Пятая часть от этого объема производится на сельских подворьях, ведь в ауле только овец 26 тыс. Местные жители традиционно занимаются их разведением и преуспели в этом деле. Удивляться этому не стоит, ведь именно здесь жила и работала старший чабан местного колхоза Дамеш Шахабаева, удостоенная в 1958 году звания Героя Социалистического Труда. Она стала легендой, получая приплод и выращивая 125 ягнят от 100 овцематок.

– По программе «Ауыл аманаты» ключевым якорным проектом стало развитие молочного направления, – рассказывает Кулжан Аширов. – 55 наших семей получили кредиты под 2,5 процента на закуп коров. В общей сложности на 290 миллионов тенге 35 человек купили 358 коров, еще 20 – 220 кобыл для производства кумыса. Заодно открыли пункт приема молока. Раньше его люди сдавали по 220 тенге за литр. Сейчас подняли закупочную цену до 250 тенге.

Ежедневно селяне сдают на переработку 5 тонн молока, из которого на базе сельского потребительского кооператива «Қазығұрт сүт өнімдері» производят курт, сливочное масло и сметану. Рабочий Шамши Токтарбайулы рад, что получил стабильную работу. И похвалился, что на очереди освое­ние технологии производства брынзы и твердых сыров. Уже и оборудование начало поступать.

Строят планы и в ТОО «Сапа-2002», решив в следующем году начать строительство убойного цеха на 800 голов скота в сутки и цеха по охлаждению и фасовке мяса и производству колбасы. Так что в селе появятся еще десятки рабочих мест, а значит, поднимется уровень жизни тех, кто получит работу.

К слову, в числе участников программы «Ауыл аманаты» – двое получателей АСП. Тех, кто живет за счет социальных выплат, с каж­дым годом становится меньше. Если в 2022 году 54 семьи получали АСП, то в 2023 году уже 41. Сейчас таких семей 24.

– За полтора года работы акимом я проанализировал состоя­ние каждой семьи, – делает расклад Кулжан Аширов. – Считаю, что, если позволяет здоровье, если человек не с ограниченными возможностями, он просто обязан работать, чтобы своим трудом содержать семью. Стараемся трудоустроить всех, кто хочет работать. Просто дать деньги считаю неправильным. Мы идем другим путем: кому-то помогли купить скот, чтобы себя обеспечивали, а излишки продавали. Кого-то вовлекли в программу «Ауыл аманаты». Встречаемся, рассказываем, узнаем, что хочет человек сам, что умеет, как видит свое будущее. Отсюда и исходим, принимая решение о помощи. Есть среди них многодетные семьи, есть люди с пошатнувшимся здоровьем, есть пьющие, и я рад, что после запрета на продажу алкоголя часть таких пошла работать. Ни для кого не секрет, что в число получателей АСП попадают семьи, в которых мужчины крепко выпивают, и им не до работы.

Будет в ауле и своя рыба. Последовать примеру Сундета Бекбауова­ может каждый житель села. Бывший дальнобойщик решил «заземлиться» в родном ауле. Три года назад задумался о том, чтобы заняться рыбоводством. Готовился основательно. Расширил вручную русло поливного канала, протекающего в конце огорода, сделал запруды и запустил около 200 кг мальков сазана и толстолобика. К ним добавил мальков маринки из местной реки.

– В следующем году, когда рыба подрастет до трех килограммов, начну продавать, – раскрывает перспективы Сундет Бекбауов. – Соседи приходят, смотрят, некоторым даже разрешаю с удочкой посидеть порыбачить. Слышал, что на водохранилище «Аганай» инвесторы городские намерены заняться рыбоводством, сейчас чис­тят дно от ила, очень основательно подошли. Обещают рыбоперерабатывающий завод у нас построить, так что проблем со сбытом рыбы у меня точно не будет.

Параллельно с разведением рыбы мой собеседник засадил клубникой огород, последовав примеру четы местных педагогов. Учитель математики с супругой еще четыре года назад первыми в ауле взялись за выращивание ягоды, обустроив систему капельного орошения. Эта же технология используется ими и для полива овощей, выращиваемых в теплице площадью в один гектар.

– У нас в ауле есть огромное преимущество – своя вода, – утверждает сельский аким. – Она бьет ключами из-под земли. По весне река наполняется талыми водами, стекающими с пред­горья. Сама природа позаботилась о том, чтобы местные жители жили в достатке. Все, что для этого необходимо, – трудиться на своей земле.