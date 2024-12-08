Шавкат Рахмонов победил Иана Гэрри решением судей в со-главном событии UFC

Досрочная серия оборвалась, но есть 19-я победа казахстанского бойца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Счет поединка – 19:0 в ММА.

Со-главная встреча турнира UFC 310 прошла на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. 30-летний казахстанец одержал 19 победу, нанеся оппоненту первое поражение в карьере, сообщает Tengri Sport.

Победа на Ианом стала первой не досрочной в карьере Шавката, однако судьи единогласно отдали победу Рахмонову. Также эта победа определила следующего претендента на титул чемпиона.

Шавкат Рахмонов – казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе. Бывший чемпион M-1 в полусреднем весе. Занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.