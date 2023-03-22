Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Спортсмен поздравил жителей села с праздником Наурыз мейрамы, отметил, что его сердце всегда с народом, пережившим трудные дни. Он сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

"Поздравляю всех с Наурыз мейрамы. В этот прекрасный день в вашем селе начинается строительство 24 домов. Я также решил внести свой вклад в эту инициативу. "Беда приходит без предупреждения", - говорят в народе. Я горд, что вы не сломлены этим испытанием, с достоинством справляетесь. Желаю вам здоровья, счастья, движения только вперед!" - отметил Шавкат Рахмонов.