Шавката Рахмонова пообещали финансировать за счет Фонда поддержки спорта

А пока казахстанский боец получил благодарственное письмо от Минкультспорта.

Фото: facebook.com/Асхат Оралов

Министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта, передает Kazpravda.kz.

Член Правительства РК встретился со звездой спорта и вручил ему благодарственное письмо.

«Наш непобежденный боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников.

Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам.

Шавкат заставил весь мир говорить о Казахстане и этим шагом мы выражаем ему свою благодарность. Было очень приятно встретиться с ним лично», - поделился восторгом от встречи министр на своей странице в Facebook.

Оралов пожелал Рахмонову продолжить впечатляющую победную серию и добиться главной цели – чемпионского пояса UFC.

Напомним, в начале марта Шавкат Рахмонов (17-0) одержал свою пятую победу в UFC. Казахстанец расправился с американцем Джеффом Нилом.