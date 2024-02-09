Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем министра обороны

Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования «Астана».

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году - Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК «Запад».

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.

Награжден орденом «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.