Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем министра обороны

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования «Астана».

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием,  в 2013 году - Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК «Запад».

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Республике Ирак.

Награжден орденом «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

 

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