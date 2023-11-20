Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь

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Лаура Тусупбекова

День национальной кухни Беларуси прошел в Астане.

фото предоставлено посольством Беларуси в РК

Праздник состоялся при поддержке посольства Беларуси в Казахстане и белорусского культурного центра «Радзіма» г. Астаны.

В этот день стало понятно, что драники – это далеко не единственный кулинарный бренд Беларуси. Вкусная картофельная запеканка из тертого картофеля с мясом и луком под смешным названием «бабка», шкварки, мачанка, пряный суп «холодник», сытный согревающий суп, название которого звучит знакомо для каж­дого казаха, – журек, клецки, налистники, саладуха – всеми этими традиционными белорусскими блюдами щедро угощали гостей сотрудники посольства.

Девушки в национальных кос­тюмах рассказывали об истории возникновения того или иного яства, делились рецептами и секретами их приготовления. Впрочем, секрет один: готовить с любовью, чтобы угодить вкушающему эти кулинарные дары белорусского народа. Вкусен был и ржаной белорусский закисной хлеб – такого больше нигде не найдешь!

Приветствуя собравшихся, посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин отметил, что их страна славится самобытными культурными традициями, мелодичной речью, прекрасной природой, богатой историей и народными промыслами, а также национальной кухней, которая существует уже много веков.

– Белорусская кухня формировалась под влиянием историчес­ких событий, географического положения и погодных условий. Разнообразие в рецептуру вносили переселенцы с приграничных территорий. Она сходна с многими кухнями, но по-своему уникальна, необычайно сытна и вкусна, – рассказал посол.

С созданием ЕАЭС у казахстанцев появилась возможность убедиться самим, какие качественные товары производит белорусская пищевая промышленность. Специализированные магазины белорусских продуктов достаточно популярны в Казахстане. И излишне говорить, что совместная трапеза и вкусная, красиво приготовленная, поданная с дружелюбием еда в немалой степени способствуют сближению людей, народов, а значит, и стран – и выражение «политическая кухня» перестает быть метафорическим. Ведь недаром есть традиция встречать политиков самого высокого уровня хлебом-солью.

Атмосферу праздника поддержали и творческие коллективы: хор общественного объединения «Белорусский этнокультурный центр «Радзіма» г. Астаны под руководством Дмитрия Останьковича, а также детский коллектив Академии хореографии «Nomad», исполнивший белорусский народный танец. Ну а «фишкой» Дня национальной кухни стала апашка в казахском кимешеке, угощавшая всех вкуснейшими драниками.

#культура #Астана #сотрудничество #праздник #посольство #Беларусь #кухня

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