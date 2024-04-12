Когда KASE и AIX объединятся

Сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов в ходе брифинга в Астане ответил на этот вопрос, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацбанка

Он рассказал, что схема объединения KASE и AIX находится на рассмотрении администрации президента.

«Мы свою работу выполнили, подходы выработаны, и они едины. Было непросто, потому что каждый хотел чуть больше внимания и ресурсов для той или иной биржи. Тем не менее конструктивно поработали все заинтересованные стороны, и у нас общее решение есть. Ждем, что скажут в администрации. После этого мы можем обнародовать схему тем, кому это интересно, и приступить к реализации», – отметил он.

Не исключено, что объединение KASE и AIX состоится в следующем году, заключил Сулейменов.

Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил объединить KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой».

В марте 2024 года планировалось представить модель объединениях двух бирж, но официально этого сделано не было.