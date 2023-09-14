Шесть схронов оружия выявили за сутки жамбылские полицейские

Отмечается, что часть найденного оружия была похищена со склада департамента полиции.

Фото: polisia.kz

Сотрудники департамента полиции Жамбылской области за дежурные сутки сразу на нескольких улицах областного центра обнаружили полипропиленовые мешки с оружием и боеприпасами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что из мешков были изъяты боевой пистолет ПСМ, похищенный со склада ДП, одноствольные гладкоствольные охотничьи ружья ТОЗ-Б и ИЖ-18, двуствольное охотничье ружье, 148 патронов различного калибра и специальные средства.

Также в ряде районов полицейские выявили арсеналы оружия в местах, отдаленных от населенных пунктов. Среди найденного оружия были двуствольная винтовка, обрезы одноствольных охотничьих ружей ИЖ-17 и ИЖ-27, пневматический и травматический пистолеты, спортивный револьвер-пистолет, а также 94 патрона различного калибра.

По данным фактам начаты досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.