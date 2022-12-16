Эвакуироваться не удалось: шесть человек погибли во время пожара в Карагандинской области

Происшествия

Двое детей и четыре взрослых погибли во время пожара в квартире.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Трагедия случилась в ночь на 16 декабря в 5-ти этажном жилом доме в п. Актау г.Темиртау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

Сообщение о пожаре поступило 16 декабря в 01:51. Горела 3-х комнатная квартира на 1-м этаже пятиэтажного дома на площади 40 кв.м. 

До прибытия подразделений ДЧС из подъезда жильцами вынесены на улицу тела 5-ти человек (мальчиков 2007, 2010 г.р., женщин 1983, 1991 г.р., мужчины 1991 г.р.): погибшие пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымлённый подъезд.

На лестничной клетке открытого горения не было, однако из-за высокой концентрации дыма жители не добрались до улицы.

По прибытию пожарных подразделений в ходе разведки и тушения пожара в горящей квартире обнаружено тело 6-го погибшего (мужчина 1977 г.р.). Три человека получили различные травмы (средней степени тяжести).

Также из задымлённых квартир подъезда пожарными по автолестнице и посредством дыхательных аппаратов спасено 10 человек, в том числе 4 детей. 

Принятыми мерами пожар локализован в 03:10, ликвидирован в 04:00.

Причина пожара устанавливается.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.

Спасатели напоминают, что при пожаре опасно пытаться эвакуироваться через задымленные коридоры или лестничные марши.
В случае крайне необходимости проходить через задымлённые помещения нужно предварительно закрыв дыхательные пути мокрой тканью.

Если пожар произошел за пределами квартиры, то наиболее надежный вариант – продержаться до прихода пожарных, не выходя из нее. Для этого надо проложить щели входной двери влажной тканью или завесить дверь влажным одеялом. Эти меры помогут избежать дыма.

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