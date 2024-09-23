Шесть человек стали жертвами мощных ливней в Японии

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В японской префектуре Исикава в результате ливней погибли шесть человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Шесть человек погибли, двое пропали без вести, еще с восемью не удается установить связь в японской префектуре Исикава после обрушившихся на нее рекордных ливней, сообщил телеканал NHK.

В тоннеле Накая после оползня оказались заблокированы 10 рабочих, двое из них погибли. Также погибшие были обнаружены после оползня под завалами жилого дома, один человек найден после разлива реки.

Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу - именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года. В выходные объявлялась эвакуация для 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава.

В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Дожди продолжились и в воскресенье.

Ранее, мощный супертайфун «Яги» обрушился на Вьетнам, там погибли более 300 человек.