Шесть медалей завоевала женская команда Казахстана по борьбе на ЧА U17

В Иордании продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди участников до 17 лет

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана завоевала на ЧА U17 шесть медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Все завоеванные награды являются бронзовыми.

На пьедестал поднялись Сания Солтангали (до 49 кг), Мадхия Усманова (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Улдана Тлеухан (до 65 кг), Зейнеп Эламас (до 69 кг), Акбота Кадир (до 73 кг).