Шестиклассник распылил в школе перцовый баллончик в Алматы, есть пострадавшие
Екатерина Елисеева
В одной из общеобразовательных школ Ауэзовского района Алматы учащийся 6-го
класса, 2009 года рождения, на перемене распылил перцовый
баллончик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской департамент полиции.
"В Центр оперативного управления эта информация поступила сегодня в 17 часов 25 минут", - уточнили в пресс-службе.
В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица учебного заведения.
"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего органом внутренних дел будет дана соответствующая квалификация", - добавили в ДП.