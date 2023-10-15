Шестое заседание Молодежного совета СВМДА способствует развитию молодежи и региональному сотрудничеству

В Самарканде состоялось шестое заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

Заседание было организовано министерством молодежной политики и спорта Узбекистана, Агентством по делам молодежи и министерством иностранных дел Узбекистана при поддержке хокимията Самаркандской области.

Почетное собрание началось со вступительного слова министра молодежной политики и спорта Узбекистана г-на Адхама Икрамова. Он отметил важность СВМДА как межправительственного форума для содействия миру, безопасности и стабильности в Азии, а также значение Молодежного совета СВМДА в формировании общего видения развития молодежи. Министр Икрамов проинформировал о последних изменениях в молодежной политике Узбекистана, таких инициативах, как молодежный парламент и назначение представителей Агентства по делам молодежи в каждой махалле страны. Он также подчеркнул важность борьбы с радикализацией молодежи для предотвращения насильственного экстремизма.

В своей приветственной речи генеральный секретарь СВМДА посол Кайрат Сарыбай подчеркнул активную роль и вклад Узбекистана в общее развитие региональных процессов на пространстве СВМДА. Посол Сарыбай напомнил участникам, что на шестом саммите СВМДА, состоявшемся в прошлом году в Астане, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил важный призыв к систематическому сотрудничеству в интересах молодежи. Для развития взаимопонимания между людьми разного возраста и совместного поиска решений наиболее актуальных проблем молодежи президент Мирзиёев предложил новый формат – «Диалог поколений», который был запущен на этом заседании Молодежного совета и посвящен вопросам качественного образования, изменения климата и креативной экономики.

Генеральный секретарь СВМДА отметил итоги заседания совета министров СВМДА, состоявшегося 21 сентября 2023 года в Нью-Йорке, в частности, одобрение Дорожной карты трансформации СВМДА и принятие заявления о продвижении добровольчества в интересах устойчивого развития. Кроме того, генеральный секретарь представил новые инициативы СВМДА, в том числе проведение слета лидеров волонтерских движений стран СВМДА под эгидой Молодежного совета в Астане в 2024 году, а также создание партнерской сети ведущих университетов стран СВМДА.

«Молодое поколение представляет собой главную движущую силу устойчивого развития и процветания Азии, – отметил посол Кайрат Сарыбай, – давайте коллективно выработаем направление для улучшения прав и возможностей нашей молодежи, для построения Азии, которая будет не только процветающей, но также справедливой и инклюзивной».

В ходе заседания Молодежного совета участники выступили с докладами о национальной молодежной политике в своих странах. Более того, они имели возможность обсудить основные причины радикализации молодежи и то, как государства-члены СВМДА могут совместно работать над предотвращением ее роста с помощью средств массовой информации и других инструментов.

В шестом заседании Молодежного совета СВМДА приняли участие более 100 представителей из Азербайджана, Бангладеш, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.

О Молодежном совете СВМДА:

Молодежный совет СВМДА является консультативно-совещательным органом, осуществляющим координационную деятельность входящих в него молодежных организаций, объединений и движений государств-членов СВМДА. Молодежный совет СВМДА содействует всестороннему сотрудничеству между государствами-членами СВМДА для укрепления взаимодействия, мира и дружбы в Азии.