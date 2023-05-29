Шигео Катсу решил уйти с поста президента НУ

Фото пресс-службы НУ

Назарбаев Университет объявил об отставке президента Шигео Катсу, вступающей в силу 15 июня, сообщает Kazpravda.kz.

"После почти 13 лет службы президент Катсу выступил с инициативой уйти со своего поста", - проинформировали в НУ.

Отмечается, что после ухода с должности президента, Шигео Катсу продолжит содействовать развитию университета в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Университета. Он также продолжит работу в качестве члена Попечительского совета Назарбаев Интеллектуальных школ, Назарбаев Фонда и члена Высшего Попечительского совета. Также Шигео Катсу займет позицию советника исполняющего обязанности президента НУ.

Роль исполняющего обязанности президента возьмет на себя провост Илесанми Адесида.

Доктор Адесида исполняет роль провоста НУ с октября 2016 года. До работы в Назарбаев Университете, он построил успешную академическую карьеру и служил на различных почетных должностях в Иллинойском Университете в Урбане-Шампейн (UIUC). В UIUC он занимал должность провоста и вице-канцлера по академическим вопросам после того, как проработал деканом знаменитого Колледжа инженерии, директором лаборатории микро- и нанотехнологий, профессором инженерии Дональда Биггара Уиллетта.

Его опыт в области нанотехнологий, высокоскоростных устройств и оптоэлектронных схем получил широкое международное признание, после чего профессор Адесида был избран членом Национальной инженерной академии США, отметили в вузе.