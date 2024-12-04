Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
64
Учащиеся местных школ и ребята постарше долго ждали этого дня. В райцентре Балхашского района распахнул двери современный объект, в котором запланировано проведение множества полезных мероприятий. В частности, предусмотрены консультации по вопросам трудоустройства выпускников школ и вузов, открытия ими собственного дела, участия в государственных программах. Сотрудники Молодежного ресурсного центра будут устраивать тренинги по повышению финансовой грамотности, оказанию психологической и юридической поддержки населению.