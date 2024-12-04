Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас

В помещении имеются конференц-холл, коворкинг-зона, спортивный зал, антикафе, интернет-библиотека и читальный уголок. Как отметили представители местных властей и общественности, это хорошая социальная площадка, где юноши и девушки смогут найти себе занятие по душе, раскрыть таланты, воплощать свои идеи в жизнь.

По словам руководителя областного управления по вопросам молодежной политики Мади Ахметова, в регионе проживает свыше 420 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет. Проводится ряд конкурсов для развития их творческого потенциала. Выдаются гранты и льготные кредиты на осуществление стартап-проектов, строится современная инфраструктура для занятий спортом.

С начала года молодежные ресурс­ные центры открылись также в Конае­ве и Кегенском районе. В них проведены сотни мероприятий, в которых приняли участие свыше 9 тыс. местных жителей. Основное внимание уделяется развитию IT-технологий и креативной индустрии.

Популярным местом встречи молодых горожан и сельчан становятся коворкинг-площадки, оснащенные офисной мебелью, Интернетом, зоной приема пищи. Здесь на бесплатной основе организуют бизнес-тренинги, мастер-классы, выставки, творческие кружки.

– Открытие подобных центров способствует решению ряда проблем молодежи, – подчеркнул Мади Ахметов. – Это инвестиция в развитие молодых граждан, а значит – в будущее региона. Такие объекты становятся точками притяжения, где ребята не только проводят с пользой досуг, но и получают новые профессиональные навыки и знания.

В ближайшее время планируется открытие молодежных центров в Райымбекском районе и городе Кас­келене.