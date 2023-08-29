Школа для музейщиков

Первая Летняя школа музейных специалистов, в основе которой лежит повышение их квалификации, установление профессиональных контактов и создание возможностей для обсуждения идей совместно с профессионалами, прошла в Южном Казахстане.

Открывая мероприятие, руководитель управления музеев и библиотек Комитета культуры Министерства культуры и спорта Гульзейнеп Пазылова отметила, что теперь в Казахстане появилась новая методическая площадка для музейных специалистов. Такая школа будет продолжена в осенние месяцы в Алматы.

В течение двух дней эксперты читали лекции на актуальные темы и делились своими наработками. Слушатели летней школы ознакомились с опытом музейного дела в Туркестанской области, нюансами сбережения музейных фондов, менеджмента, реализации научных проектов, работы с информационными технологиями.

В качестве спикеров в сезон­ную школу приглашены высококвалифицированные­ специалисты, проводящие исследования по различным направлениям музейной сферы. В их числе доктор философских наук, профессор Гульмира Шалабаева,­ директор Центрального музея РК Рашида Харипова, отличник культуры Тамара Жумалиева, музеевед Нурсерик Тигр, главный хранитель фонда Национального музея РК Батеш Акпасова, старший научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского института Алмас Жунусбай, выпускник программы «Болашақ» Едил Оспанов, международный аккредитованный экскурсовод-гид Бахыт Оразымбетова.

Всем слушателям I Летней школы музейных специалистов вручены сертификаты.