Школа для музейщиков Свежий выпуск 29 августа 2023 г. 4:30 2 Ксения Черника, Туркестан Новая методическая площадка для музейных специалистов формируется в Казахстане. фото автора Первая Летняя школа музейных специалистов, в основе которой лежит повышение их квалификации, установление профессиональных контактов и создание возможностей для обсуждения идей совместно с профессионалами, прошла в Южном Казахстане. Открывая мероприятие, руководитель управления музеев и библиотек Комитета культуры Министерства культуры и спорта Гульзейнеп Пазылова отметила, что теперь в Казахстане появилась новая методическая площадка для музейных специалистов. Такая школа будет продолжена в осенние месяцы в Алматы. В течение двух дней эксперты читали лекции на актуальные темы и делились своими наработками. Слушатели летней школы ознакомились с опытом музейного дела в Туркестанской области, нюансами сбережения музейных фондов, менеджмента, реализации научных проектов, работы с информационными технологиями. В качестве спикеров в сезонную школу приглашены высококвалифицированные специалисты, проводящие исследования по различным направлениям музейной сферы. В их числе доктор философских наук, профессор Гульмира Шалабаева, директор Центрального музея РК Рашида Харипова, отличник культуры Тамара Жумалиева, музеевед Нурсерик Тигр, главный хранитель фонда Национального музея РК Батеш Акпасова, старший научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского института Алмас Жунусбай, выпускник программы «Болашақ» Едил Оспанов, международный аккредитованный экскурсовод-гид Бахыт Оразымбетова. Всем слушателям I Летней школы музейных специалистов вручены сертификаты. #школа #музей #музейные специалисты