Школа для одаренных

Как рассказал руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Дастанбек Коспанов, воп­рос о строительстве школы-интерната для одаренных в спорте детей долгое время оставался одним из проблемных. Теперь он решен положительно.

В будущую школу-интернат уже принято 150 учеников. Пока все они будут заниматься на других спортивных объектах города. Сначала ребята сдавали экзамен по физкультуре, затем по виду спорта по своему выбору, в частности вольной борьбе, боксу, дзюдо.

Один из воспитанников школы – Бекзат Мустагалиев из Махамбетского района. Шестнадцатилетний юноша, шесть лет занимающийся дзюдо, имеет коричневый пояс. Как только услышал о перс­пективе открытия специализированной школы, сразу же подал заявление.

– Я рад, что у нас скоро появится отдельное помещение. Хочу обучаться здесь, показывать хорошие результаты и стать олимпийским чемпионом. Здесь много достойных противников, чтобы улучшить свои навыки, – заметил Бекзат.

Чемпион Азии по вольной борьбе Талгат Сырбаз считает, что у выходцев из села имеются очень хорошие перспективы.

– Я тоже вырос в селе и стал чемпионом. Школа-интернат – большой подарок для подрастаю­щего поколения. Надеюсь, ребята достигнут желаемых целей. В любом виде спорта прежде всего ценятся терпение и трудолюбие, – отметил он.

Обучение в школе-интернате будет бесплатным. Образовательная программа включает уроки по школьным предметам и спортивные тренировки два раза в день. Учащиеся будут обеспечены пятиразовым горячим питанием.

Стоит отметить, что в Атырау свыше 277 тыс. человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Планируется, что к 2025 году число атыраусцев, занимаю­щихся массовыми видами спорта на постоянной основе, достигнет 50%, а это порядка 350 тыс. человек.