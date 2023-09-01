Школа для одаренных Свежий выпуск 1 сентября 2023 г. 4:30 1 Серик Кабдулов В Атырау построят школу-интернат для одаренных в спорте детей. Для нее уже проведен отбор будущих воспитанников. Как рассказал руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Дастанбек Коспанов, вопрос о строительстве школы-интерната для одаренных в спорте детей долгое время оставался одним из проблемных. Теперь он решен положительно. В будущую школу-интернат уже принято 150 учеников. Пока все они будут заниматься на других спортивных объектах города. Сначала ребята сдавали экзамен по физкультуре, затем по виду спорта по своему выбору, в частности вольной борьбе, боксу, дзюдо. Один из воспитанников школы – Бекзат Мустагалиев из Махамбетского района. Шестнадцатилетний юноша, шесть лет занимающийся дзюдо, имеет коричневый пояс. Как только услышал о перспективе открытия специализированной школы, сразу же подал заявление. – Я рад, что у нас скоро появится отдельное помещение. Хочу обучаться здесь, показывать хорошие результаты и стать олимпийским чемпионом. Здесь много достойных противников, чтобы улучшить свои навыки, – заметил Бекзат. Чемпион Азии по вольной борьбе Талгат Сырбаз считает, что у выходцев из села имеются очень хорошие перспективы. – Я тоже вырос в селе и стал чемпионом. Школа-интернат – большой подарок для подрастающего поколения. Надеюсь, ребята достигнут желаемых целей. В любом виде спорта прежде всего ценятся терпение и трудолюбие, – отметил он. Обучение в школе-интернате будет бесплатным. Образовательная программа включает уроки по школьным предметам и спортивные тренировки два раза в день. Учащиеся будут обеспечены пятиразовым горячим питанием. Стоит отметить, что в Атырау свыше 277 тыс. человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Планируется, что к 2025 году число атыраусцев, занимающихся массовыми видами спорта на постоянной основе, достигнет 50%, а это порядка 350 тыс. человек. #дети #Спорт #Образование #школа #Атырау #школа-интернат