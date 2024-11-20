Школа для юных физиков и математиков ждет новых учеников

РФМШ продолжает оставаться одним из самых известных учебных заведений для одаренных детей в Казахстане. Высокая конкуренция при поступлении на грант оправдывает ожидания учеников. Преподавание в школе ведется по специальной программе, позволяющей подготовить учащихся для обучения в топовых университетах по всему миру.

Как объяснил директор филиала НАО РФМШ в Астане Думан Кенжалин, программа Advаnced placement предполагает занятия повышенной сложности, предметы на уровне первого курса вузов. Но для их освое­ния нужна заинтересованность ученика и высокие оценки по выбранной дисциплине.

Ученики школы являются призерами рес­публиканской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, Меж­дународной жаутыковской олимпиады, Меж­дународной олимпиады по физике IPho, Международной олимпиады AIMO, Респуб­ликанской олимпиады по робототехнике и так далее. На встрече с родителями о своих успехах в учебе рассказывали ученик 10-го класса Ильяс Казымбек, который получил бронзовую медаль по Международной олимпиаде по физике, десятиклассник Альтаир Аканов – бронзовый призер Международной европейской физической олимпиады и другие. Добавим, что многие выпускники РФМШ сейчас учатся в США, Канаде, России, Китае, Австралии, в странах Европы.

В рамках мероприятия состоялась экскурсия по школе и презентация конкурсных работ, проектов учеников, с которыми они завоевали призовые места на олимпиадах и соревнованиях международного уровня.

Вступительные экзамены в РФМШ на новый учебный год на грант состоятся 26 апреля, а онлайн-регистрация будет открыта уже с 15 января.