Школа для юных физиков и математиков ждет новых учеников Образование 20 ноября 2024 г. 7:00 5 Инеш Бержанова День открытых дверей для учащихся 5-6-х классов и их родителей прошел в республиканской физико-математической школе. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов РФМШ продолжает оставаться одним из самых известных учебных заведений для одаренных детей в Казахстане. Высокая конкуренция при поступлении на грант оправдывает ожидания учеников. Преподавание в школе ведется по специальной программе, позволяющей подготовить учащихся для обучения в топовых университетах по всему миру. Как объяснил директор филиала НАО РФМШ в Астане Думан Кенжалин, программа Advаnced placement предполагает занятия повышенной сложности, предметы на уровне первого курса вузов. Но для их освоения нужна заинтересованность ученика и высокие оценки по выбранной дисциплине. Ученики школы являются призерами республиканской олимпиады по предметам естественно-математического цикла, Международной жаутыковской олимпиады, Международной олимпиады по физике IPho, Международной олимпиады AIMO, Республиканской олимпиады по робототехнике и так далее. На встрече с родителями о своих успехах в учебе рассказывали ученик 10-го класса Ильяс Казымбек, который получил бронзовую медаль по Международной олимпиаде по физике, десятиклассник Альтаир Аканов – бронзовый призер Международной европейской физической олимпиады и другие. Добавим, что многие выпускники РФМШ сейчас учатся в США, Канаде, России, Китае, Австралии, в странах Европы. В рамках мероприятия состоялась экскурсия по школе и презентация конкурсных работ, проектов учеников, с которыми они завоевали призовые места на олимпиадах и соревнованиях международного уровня. Вступительные экзамены в РФМШ на новый учебный год на грант состоятся 26 апреля, а онлайн-регистрация будет открыта уже с 15 января. #Образование #школа #день открытых дверей #РФМШ