Школа как одна семья

И правда, даже проведя совсем немного времени в этой уютной двухэтажке в старом центре Астаны, ощущаешь, что все, кто здесь бывает каждый день, – члены одной большой семьи. Старшие дети присматривают за младшими, педагоги находятся в тесной связи с родителями.

О чувстве локтя здесь знают не понаслышке. Ведь главной задачей считается вырастить не отличника, а хорошего человека. Хотя и с успеваемостью в школе все в порядке. Как рассказала учитель начальных классов Галина Каримова, показатель менее 70% ее уже не устраивает, обычно он гораздо выше.

Галина Николаевна в профессии 43 года, в этой школе трудится последние 12 лет и считает, что здесь прекрасный коллектив, в котором каждый чувствует себя комфортно.

– У меня самый многочисленный по нашим меркам класс – 20 детей. Я могу реализоваться как педагог, используя индивидуальный подход к каждому, и это считаю главным преиму­ществом данной школы. Такими, по идее, должны быть все учебные заведения, – говорит Галина Николаевна.

Сейчас в школе № 47 учатся порядка 300 детей, в каждой параллели по два класса. Есть еще подготовительная группа детского сада на 20 человек, откуда, как правило, и приходят ученики. Учительский коллектив сплоченный, трудятся как единомышленники.

Это обычная государственная школа с той лишь разницей в программе, что тут имеется факультативный курс украинского, а с недавних пор – еще и польского языков. А началось все в 1995 году с инициативы Акмолинского украинского учебного комплекса «Ватра». И по сей день «украинская», как ее называют горожане, школа пользуется большой популярностью, и, забегая вперед, скажу, даже имеет неплохие перспективы к расширению.

– У школы статус гимназии, детки приходят более подготовленными. Плюс я имею возможность вести дополнительные часы факультатива. Вообще, начальная школа у нас сильная, все педагоги имеют категорию учителя-исследователя и стаж более 25 лет. А ответственность учителя начальных классов очень большая, это фундамент всей системы образования. Ученики нашей школы поступают в вузы за рубежом, в Европе. И очень приятно потом получать благодарные сообщения от родителей, – говорит Галина Каримова.

Повысился ли статус учителя, о чем так много сейчас говорят, спрашиваю у нее.

– Я пришла работать в школу в 19 лет. Несмотря на мой юный возраст, с каким уважением и поч­тением родители относились ко мне – к молодому преподавателю! Сегодня иное поколение. Получая первоклассника в свои руки, понимаешь: как родители воспитывают и прививают духовно-нравственные ценности, так и будет ребенок настраиваться на учителя. Детей я очень люблю и с родителями поддерживаю уважительные отношения. Считаю, что статус учителя в обществе высок тогда, когда есть взаимное уважение в связке «учитель – ученик – родитель», – рассуждает Галина Каримова.

В 7 «А» классе с этого года классным руководителем стала Юлианна Попова. Ее стаж работы составляет 34 года. В данной школе трудится более 7 лет. В основном преподавала историю и основы права старшеклассникам, руководила дебатами. Теперь души не чает в своих семиклашках и признается, что многому и сама учится у них.

– С ними очень интересно. У нас все строится на взаимном уважении. Учимся правовой культуре. Каждую неделю на классных часах обсуждаем такие актуальные темы, как права и обязанности учеников, мир увле­чений, – рассказала Юлианна Феликсовна. – Да, быть учителем сложно, очень энергозатратно. Но и приятно, когда видишь глаза и улыбки ребят, когда получаешь обратную связь. И действительно, мы, как одна семья. Школа маленькая, мы все на виду друг у друга, интересуемся настроением, делимся радостями, поддерживаем.

Есть у Юлианны Феликсовны и именитые ученики, например, многократная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова, оперная дива Дарига Мусаева. Со многими выпускниками она до сих пор дружит, ходит к ним на свадьбы, поздравляет с рож­дением детей. И надеется, что и среди нынешних воспитанников немало талантов, которыми она еще будет гордиться.

– Первое, что хочу воспитать в них, – быть хорошими людьми. Хорошие люди – это добрые и щед­рые, сострадательные и милосердные, – уверена учитель. – На классном часе, подготовленном детьми, мы говорили о вредных привычках и решили устроить день без телефона. Было непросто расставаться с любимыми гаджетами, но у нас получилось. Сами ученики оценили этот день как продуктивный. С поддержки родителей в этом году в 7 «А» классе мы ввели рейтинг. Учитывается не только успеваемость по предметам, но и активность ребенка, мы стараемся рассмотреть и развивать то, в чем именно он силен. Планирую приглашать на встречи с детьми бабушек и дедушек, родителей. Это своего рода ранняя профори­ентация. Я, например, уже в третьем классе поняла, что хочу стать учительницей! А в восьмом влюбилась в историю благодаря моей учительнице Светлане Андреевне Ламерт. Так начались моя увлеченность исторической наукой и выбор педагогического университета.

Отличаются ли нынешние ученики от прежних, интересуюсь у собеседницы.

– Не могу сказать, что дети ра­зительно отличаются, у них такие же проблемы, как и 10 лет назад. Но они стали быстрее воспринимать информацию и больше времени отдавать телефону – пожирателю умов , – отвечает Юлианна Феликсовна. – Я всегда учу, что первый источник – это книга. И напоминаю: миром правят те, кто читает. Но с этим, правда, сложно. Приоритеты расставляют родители: кто мотивирует учиться, читать, работать над собой, сразу видно. Дети учатся так, как требуют родители, а мы призваны помогать своим подопечным.

Когда в классе 18 детей, это и в самом деле очень удобно – все как на ладони. Подростки очень общительные, легко идут на контакт.

– Мы все почти с первого класса вместе, очень сплоченные и дружные, всегда помогаем друг другу, – рассказывает семиклассница Гюнель. – Стараемся поддерживать друг друга, проводить вместе время в походах, на экскурсиях, участвовать в школьных мероприятиях.

– В этой школе мне все нравится, не хочу в другую, – признается Артур, который очень серьезно занимается футболом, а любимыми предметами называет физкультуру, английский язык и биологию.

– Желаю, чтобы у наших учителей все получалось, новых достижений и хороших учеников. И чтобы нервы были в порядке! – под одобряющий гул ребят откликается на мою просьбу поздравить с Днем учителя семиклассник Александр.

Иду знакомиться со школой дальше. Из-за того, что классов мало, учителю английского языка Шолпан Абжан приходится вести все параллели. В детсадовской группе – своя подача материала, необходимо активничать вдвойне: играть, увлекать. В начальных классах обучение тоже в основном в виде игры, но глубже и разнообразнее.

Шолпан Багдатовна здесь старожил, уже 17 лет, как окончила университет и приехала из Кызыл­орды в столицу. В этой же школе обучается ее собственная дочь.

В коллективе здоровая теплая атмосфера, говорит педагог, все друг другу помогают. Из необычного в жизни школы – традиционный в профессиональный праздник учителей День дублера, когда ученики заменяют педагогов и ведут уроки у младших классов. Все очень ждут этот день, с утра проводится самая настоящая линейка, на которой новоявленная «администрация» распределяет «учителей-предметников», «классных руководителей», а настоящих своих педагогов усаживает в один 12 «А» класс.

По субботам действует Дебатный клуб, есть свои поклонники и у Литературной гостиной. Многие с интересом занимаются в театральном кружке. Благодаря социальным партнерам школы дети могут весело проводить время, например, на скалодроме. И все – учителя, учащиеся и родители – мечтают о новом здании. Ведь желающих учиться здесь много, а возможностей принять всех пока нет.

Успех в воспитании ребенка возможен только благодаря сплоченности семьи и школы, уверена педагог. Сейчас вокруг очень много информации, и детям важно научиться ее анализировать, сортировать, систематизировать полученные знания и мыслить критически.

Всему этому и стараются учить в этой школе, считает мама второклассницы Александра, которую мы встретили уже на выходе. И ей, и дочери очень нравится это учебное заведение.

– Каждому ребенку уделяется должное внимание. Учителя охотно идут на контакт. Старшие классы дружат с младшими. Постоянно какие-то активности, причем совместно с родителями: делаем коллажи к праздникам, ходим в кинотеатры, участвуем в турнирах, готовим совместные творческие номера. Чувствуется, что детей развивают, включают в жизнь школы, дают проявить себя, – рассказала нам родительница.

И это, наверное, лучшая рекомендация для школы, которая только может быть. Недаром девизом гимназии является слоган «Школа – дом радости для детей, спокойствия для родителей, гордости для государства».