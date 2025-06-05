В 2023 году Самир Валерий удостоился звания «Ученик года» в своей школе

Фото: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi/

Способности шестиклассника Самира из Актау вызывают искреннее восхищение. Еще два года назад Самир читал не более 90 слов в минуту. Но благодаря системным тренировкам и поддержке педагога, он значительно улучшил результат. Сегодня его скорость чтения достигает 16–17 тысяч слов в минуту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру уверенно чувствовать себя на занятиях и достигать успехов не только в гуманитарной, но и в точных науках. Он призер городских и районных олимпиад, а в 2023 году удостоился звания «Ученик года» в своей школе.

Самир известен среди сверстников как организованный, целеустремленный и ответственный ученик. Он активно участвует в жизни школы, проявляя лидерские качества и стремление к росту.

По его словам, в будущем он хочет работать на благо страны и реализовать себя в сфере образования, искусства и спорта.

Напомним, в Казахстане продолжается активная реализация Национального проекта «Комфортная школа», направленного на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию в условиях, соответствующих современным требованиям — независимо от места их проживания.