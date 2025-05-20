Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Казахстане продолжается активная реализация Национального проекта «Комфортная школа», направленного на обеспечение равного доступа детей к качественному бесплатному образованию в условиях, соответствующих современным требованиям — независимо от места их проживания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения



По инициативе Главы государства, с начала 2024–2025 учебного года в рамках проекта уже введены в эксплуатацию 254 тысячи ученических мест. До конца 2025 года их количество достигнет 460 тысяч, что позволит почти полумиллиону школьников обучаться в современных, безопасных и комфортных условиях.



Особое внимание при реализации проекта уделяется функциональности и безопасности образовательной среды. Пространства в школах организованы с учётом возрастных особенностей учащихся: предусмотрены отдельные блоки для начальных и старших классов.

Повышенные меры безопасности обеспечиваются за счёт внедрения современных технических решений. Школы оборудуются с учётом потребностей детей с особыми образовательными нуждами.

«Новые школы, построенные по модели «Комфортной школы», на 15–20% превышают типовые по площади. Это позволяет увеличить количество учебных кабинетов и зон для отдыха. Организации образования оснащаются современными кабинетами физики, химии, биологии, лабораториями, компьютерными классами, STEM-лабораториями и кабинетами робототехники. Учащимся предоставляются мобильные парты-трансформеры и индивидуальные шкафчики, на этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии с санитарными нормами. Для развития творческого потенциала и профессиональных навыков предусмотрены универсальные мастерские, студии и кабинеты начального профессионального обучения с полным оснащением», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в ведомстве добавили, что инфраструктура школ также включает столовые с двумя входами и разделёнными зонами для младших и старших классов. Медицинские кабинеты состоят из нескольких помещений: кабинета врача или медицинского работника, изолятора и процедурной.